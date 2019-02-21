Укравшего картошку сыктывкарца нашли по отпечатку номера его машины на снегу

ТАСС, 21 февраля. Прокуратура Сыктывкара отправила в суд уголовное дело о краже 92 кг картошки, похитителя удалось найти по отпечатку номера его автомобиля на снегу. Об этом сообщается в четверг на сайте республиканской прокуратуры.

"Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сыктывкарский городской суд", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, молодой человек 2 января взломал дверь и проник в сарай на территории поселка Верхний Чов, откуда похитил четыре сетки с картофелем общим весом 92 кг.

"Похищенную картошку сыктывкарец погрузил в багажник принадлежащего ему легкового автомобиля ГАЗ-31029 и покинул место преступления, однако на сугробе, куда он въехал, отпечатался номер транспортного средства, что позволило в кратчайшие сроки установить личность молодого человека", - отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что три сетки картофеля злоумышленник успел продать, а одну - весом 23 кг - изъяли сотрудники полиции и передали потерпевшему.

Злоумышленник обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище"), которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.