Офисы "Рамблера" и ряда интернет-СМИ в Москве проверяют после сообщения о минировании

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании комплекса зданий Даниловской мануфактуры на юге Москвы, где, в частности, расположены офисы "Рамблера" и ряда электронных СМИ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кто-то сообщил о минировании комплекса на территории Даниловской мануфактуры, где расположены кафе, магазины, а также компания "Рамблер&Со", Gazeta.ru, Lenta.ru. Была проведена эвакуация. На место прибыли экстренные службы, пока взрывное устройство не нашли", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве были заминированы несколько объектов, в том числе торговый центр, гостиница, министерство. После проверки нигде взрывоопасных предметов обнаружено не было. В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.