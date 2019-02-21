СК начал проверку после гибели туриста в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку по факту гибели туриста, тело которого нашли в четверг в районе горы Чатыр-Даг. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму.

"Установлено, что 21.02.2019 в лесном массиве "Холодного кулуара", горы Чатыр-Даг обнаружено тело 23-летнего парня. В правоохранительные органы обратилась мать погибшего, сообщив, что накануне ее сын, увлекающийся туристическим отдыхом ушел в сторону Ангарского перевала, где с ним на протяжении длительного периода времени отсутствовала связь. С целью установления причины смерти погибшего назначено производство судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.

Ранее об обнаружении тела туриста сообщила пресс-служба МЧС Крыма. Спасатели три часа вели поиски после того, как получили обращение от матери погибшего.