Сообщение о минировании Эрмитажа оказалось ложным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы проверили здание Государственного Эрмитажа в центре Петербурга после того, как несколько сотрудников музея получили электронные письма с угрозой взрыва. Как сообщили журналистам в пресс-службе Эрмитажа, сообщения оказались ложными, специалисты не нашли в здании ничего опасного.

"После эвакуации посетителей и сотрудников с территории Эрмитажа, сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии провели осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что около 15:00 мск посетителей и сотрудников Государственного Эрмитажа начали эвакуировать. Сотрудников музея из-за ЧП отпустили по домам. На странице своего микроблога в Twitter Эрмитаж опубликовал сообщение, что 21 февраля несколько сотрудников музея получили по электронной почте сообщения о минировании здания.

Волна сообщений о лжеминированиях различных объектов Петербурга длится шестой день. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в четверг по этой причине были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых вновь оказался университет ИТМО; также эвакуация прошла примерно в десяти торговых центрах города.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В его состав входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно- хранительский центр "Старая Деревня".