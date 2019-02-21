Москалькова обратится в минюст и минздрав Греции с просьбой экстрадировать Винника в РФ

АФИНЫ, 21 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в министерства юстиции и здравоохранения Греции с просьбой об экстрадиции Александра Винника в РФ. Об этом омбудсмен сообщила в четверг на встрече с российскими журналистами.

"Я буду обращаться к министерству юстиции, лично к министру юстиции, лично к министру здравоохранения с тем, чтобы было принято решение об экстрадиции Александра Винника в Россию. Для этого есть все правовые и нравственные основания. Во-первых, потому что это гражданин России, во-вторых, потому что на территории России возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении этого гражданина. И невозможно завершить его расследование и вынести справедливое решение, если он находится на территории другого государства", - подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен обратила внимание на тот факт, что гражданин России находится более 18 месяцев на территории Греции, где он не совершал никакого преступления. "Имеется официальное решение суда об экстрадиции его в Россию. Имеются также и два других решения суда об экстрадиции в Соединенные Штаты Америки и во Францию, которые, на мой взгляд, имеют не такое преимущественное значение, поскольку преступление на территории США и, тем более Франции, не совершалось", - подчеркнула Москалькова.

Она также отметила, что нужно учитывать и гуманитарную составляющую, что у Винника очень тяжело больна жена и двое сыновей, которых воспитывать практически некому. "Он единственный кормилец в семье. У него есть еще мама, с которой фактически нет связи по телефону, потому что она настолько тяжело воспринимает его положение под стражей и его состояние здоровья, что даже телефонный разговор с ним травмирует", - сказала Москалькова.

По ее мнению, очень важно, что сегодня общественность развернулась лицом к этому трагическому, выходящему из рук вон, событию, когда человек без достаточных правовых оснований содержится столь длительное время под стражей, когда под угрозой его жизнь. И тем не менее, ничего не делается, констатировала омбудсмен.

"Я очень рассчитываю, что отношения между нашими странами, те позитивные процессы, которые сегодня происходят, позволят нам рассчитывать на понимание и справедливое решение по его экстрадиции в Россию", - сказала Москалькова.

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