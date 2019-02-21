Пять человек пострадали в ДТП во Владимире

ВЛАДИМИР, 21 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-7 "Волга" во Владимире. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"В результате ДТП пострадали пять человек. Незначительно пострадал водитель автомобиля Hyundai Trajet. Трое его пассажиров, учащиеся одной из школ областного центра в возрасте 10-11 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Также пострадала и госпитализирована пассажирка автомобиля Peugeot Boxer", - говорится в сообщении.

Авария произошла на выезде из Владимира со стороны Москвы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Trajet двигаясь со стороны микрорайона Юрьевец в сторону города Владимира, не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем Chery Tiggo, после чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer.

Движение на месте ДТП частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие шин требованиям, предъявляемым к эксплуатации в зимний период.