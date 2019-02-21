Источник: угроза взрыва ни по одному адресу в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не нашли взрывного устройства ни в одной из организаций, куда ранее поступали сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сообщения с угрозами взрывов поступили в Московский дом музыки, офис компании "Рамблер", Министерство образования и науки, некоторые гостиницы и ТЦ. Всего было проверено порядка 10 разных зданий. Нигде предметов опасных для жизни человека обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам всего в целях безопасности в ходе проверки сообщений о минировании было эвакуировано более 2 тыс. человек.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.