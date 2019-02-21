Житель Петербурга арестован за хранение в магазине деталей для самодельной бомбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга до 22 марта арестовал мужчину, подозреваемого в хранении деталей для изготовления взрывного устройства в магазине. Об этом сообщается в четверг в канале объединенной пресс-службы судов города в Telegram.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Иванютенко", - говорится в сообщении.

Иванютенко был задержан 20 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Как полагают сотрудники правоохранительных органов, мужчина в течение суток хранил в магазине на улице Дыбенко отрезок огнепроводного шнура, содержащего дымный порох, и два электродетонатора, а в середине февраля передал эти детали неизвестным для изготовления взрывного устройства.

Как сообщили в пресс-службе, Иванютенко придерживается националистических взглядов, хотя в суде он заявил, что не состоит ни в каких общественных организациях.