В США сыновьям экс-наркобарона Гусмана заочно предъявили обвинения в наркоторговле

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США заочно предъявили обвинение в распространении наркотиков с целью налаживания их поставок в эту страну сыновьям бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, ожидающего приговора американского суда. Об этом сообщила в четверг прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

"34-летний Хоакин Гусман Лопес и 28-летний Овидио Гусман Лопес обвиняются по одному пункту. Им инкриминируется то, что они с апреля 2008 года по апрель 2018 года претворяли в жизнь сговор по распространению кокаина, метилового амфетамина и марихуаны из Мексики для импорта в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении прокуратуры, поступившем в ТАСС.

Власти США пока не уточняют, какое наказание грозит сыновьям бывшего наркобарона в случае признания их виновными. Оба в настоящий момент проживают на территории Мексики, уточнила прокуратура. Дело поручено окружному судье Рудольфу Контрерасу.

Жюри присяжных в Нью-Йорке в феврале признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" по всем пунктам обвинения. Огласить меру наказания планируется 25 июня. Гусману может грозить пожизненное заключение.

61-летний Гусман, известный под прозвищем Коротышка, был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Слушания по существу дела бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" начались 13 ноября прошлого года. Вердикт по данному делу выносило жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов "Синалоа".