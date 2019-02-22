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В США актера Джусси Смоллетта отпустили под залог в $100 тыс.

По условиям освобождения, актер также должен был сдать паспорт

ТАСС, 22 февраля. Американский актер Джусси Смоллетт, задержанный ранее за ложное заявление о нападении, был отпущен под залог в $100 тыс. Об этом в четверг сообщил интернет-портал TMZ.

По его данным, по условиям освобождения под залог актер также должен был сдать свой паспорт.

В конце января стало известно, что Смоллетт был госпитализирован после того, как на него якобы было совершено нападение на одной из улиц Чикаго. Вскоре стражи порядка заподозрили актера в инсценировке нападения. По их данным, Смоллетт решился на такую выходку, так как был недоволен своей зарплатой.

Джусси Смоллетт известен по ролям в фильмах "Чужой: Завет" (Alien: Covenant, 2017), "Маршалл" (Marshall, 2017), а также в ряде сериалов, включая сериал "Империя" (Empire, 2015-2018), повествующий о музыкальном продюсере, который узнает о том, что он неизлечимо болен.

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