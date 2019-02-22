В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье произошел пожар площадью 90 га

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Лесной пожар охватил в пятницу 90 га в Сихотэ-Алинском заповеднике на северо-востоке Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"22 февраля в крае продолжается тушение лесного пожара на землях Сихотэ-Алинского заповедника. Привлечены 20 сотрудников Приморской авиабазы, 14 работников заповедника, пять единиц техники. Площадь пожара - 90 га", - сообщили в пресс-службе.

Сихотэ-Алинский биосферный заповедник является самой большой охраняемой природной территорией Приморского края, занимая площадь более 4 тыс. кв. км.

Как уточнили в администрации Приморья, за сутки в регионе было потушено еще четыре лесных пожара общей площадью 118 га. Они произошли на юге края - в Ханкайском и Шкотовском районах, Уссурийском городском округе.

Ожидается, что высокая пожарная опасность в ближайшее время сохранится. По данным краевого гидрометцентра, в течение недели в Приморье отмечается аномально теплая погода. Так, на юге региона воздух прогревается до плюс 4-7 градусов, что является рекордом для этого времени года. По прогнозу, ближайшее время существенных изменений в характере погоды не ожидается, теплые дни с положительными температурами воздуха, возможно, сохранятся до конца календарной зимы.

В Приморье с начала года уже зарегистрировано 75 лесных пожаров. Особый противопожарный режим объявлен в восьми муниципалитетах. Он предполагает ограничение для населения на нахождение в лесах и запрет на работы с открытым огнем. Пожароопасный сезон, предполагающий готовность сил и средств к тушению пожаров, официально открыт в 20 муниципалитетах, еще в 10 его планируется объявить с 15 марта.