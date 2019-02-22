Под Иркутском сорвавшая замену лифтов фирма предоставляла подложные бумаги

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области расследует дело о предоставлении компанией, сорвавшей программу замены лифтов в жилых домах Ангарска, подложных документов на конкурсные процедуры, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры.

В среду на сессии областного законодательного собрания депутат Георгий Любенков заявил, что компания "Звезда", которая должна была в 2018 году заменить в Ангарске 105 лифтов, по данным на начало февраля 2019 года, заменила только 41. Сообщалось, что "Звезда" получила контракты на ремонт и замену лифтов в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском и Саянске в общей сложности на 500 млн рублей.

"Выявлен факт предоставления обществом "Звезда" в министерство по регулированию контрактной системы заведомого подложных документов в целях участия в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по замене лифтового оборудования по региональной программе. Органами полиции в Ангарском городском округе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") по материалам прокурорской проверки", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о документах, на основании которых участника конкурсных процедур признают квалифицированной подрядной организацией.

Как сообщается на сайте администрации Ангарска, подрядчик меняет лифты по программе капитального ремонта многоквартирных домов. На встрече с депутатами городской думы генеральный директор Фонда многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов сообщил, что из-за нарушений в Ангарске "Звезду" оштрафовали примерно на 7 млн рублей.