{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ТЦ "Крона" на севере Москвы проверяют после угрозы взрыва

Здание обследуют кинологи

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании здания торгового центра "Крона" на севере Москвы, ведется его проверка. Об этом ТАСС информировал источник в правоохранительных органах.

"Сообщение об угрозе взрыва пришло в торговый центр "Крона" на Кронштадтском бульваре в Москве. В настоящее время здание обследуют полицейские и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, более 500 человек эвакуированы из торгового центра. 

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве, во всех случаях эта информация не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (10:22 мск) — добавлены данные об эвакуации. 

Теги
Россия
Кировский биохимический завод не доплатил налогов на 165 млн рублей
По версии следствия, должностные лица из числа руководства завода умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость
Читать полностью