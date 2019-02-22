ТЦ "Крона" на севере Москвы проверяют после угрозы взрыва

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании здания торгового центра "Крона" на севере Москвы, ведется его проверка. Об этом ТАСС информировал источник в правоохранительных органах.

"Сообщение об угрозе взрыва пришло в торговый центр "Крона" на Кронштадтском бульваре в Москве. В настоящее время здание обследуют полицейские и кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, более 500 человек эвакуированы из торгового центра.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве, во всех случаях эта информация не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (10:22 мск) — добавлены данные об эвакуации.