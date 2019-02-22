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Пятеро руководителей кладбищ в Ижевске обвиняются во взяточничестве

Отмечается, что взятки давались за выделение земельных участков под захоронения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пятеро руководителей администрации кладбищ в Ижевске задержаны по уголовным делам о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В регулярном получении взяток за выделение земельных участков под захоронения обвиняется задержанный накануне 43-летний Дмитрий Усатов, управляющий кладбища "Южное" Ижевска", - сообщили в СК.

В пятницу следствие ходатайствует в суде о его аресте. По местам жительства обвиняемого и его работы проведены обыски.

"В рамках декриминализации сферы ритуальных услуг в столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении еще четырех руководителей городской службы администрации кладбищ", - сообщили в пресс-службе. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и сообщников фигурантов.

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