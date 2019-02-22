{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье задержали мужчину, который устроил самосуд над школьником

По данным СК, 12-летний ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников, но обращения родителей в администрацию школы остались без внимания

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы задержали мужчину, который устроил в школе города Большой Камень Приморского края самосуд над обидчиком своего ребенка. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"Да, [задержан] один мужчина, мы подтверждаем", - сообщил собеседник агентства.

Также накануне Приморское следственное управление СК РФ начало доследственную проверку действий администрации школы относительно поведения хулигана. По данным СК, ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников. При этом, по предварительной версии, обращения родителей, пострадавших от хулигана детей, в администрацию школы остались без должного внимания. Подобное отношение, считает следствие, привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика.

Теги
РоссияПриморский край
Кировский биохимический завод не доплатил налогов на 165 млн рублей
По версии следствия, должностные лица из числа руководства завода умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость
Читать полностью