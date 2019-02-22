В Приморье задержали мужчину, который устроил самосуд над школьником

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы задержали мужчину, который устроил в школе города Большой Камень Приморского края самосуд над обидчиком своего ребенка. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"Да, [задержан] один мужчина, мы подтверждаем", - сообщил собеседник агентства.

Также накануне Приморское следственное управление СК РФ начало доследственную проверку действий администрации школы относительно поведения хулигана. По данным СК, ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников. При этом, по предварительной версии, обращения родителей, пострадавших от хулигана детей, в администрацию школы остались без должного внимания. Подобное отношение, считает следствие, привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика.