Тибетские мастифы напали на трех детей в Подмосковье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Две собаки породы "тибетский мастиф" напали на трех детей около Ледового дворца в подмосковном Зарайске. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, инцидент произошел в четверг.

"Три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку по фигурному катанию. Возле входа на территорию Ледового дворца на них напали две собаки, предположительно породы "тибетский мастиф", - сказала представитель ГСУ.

Сотрудники Ледового дворца подбежали и отогнали собак. После инцидента дети обратились в больницу с ушибами.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают хозяев собак.