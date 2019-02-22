Натравившего собаку на судебных приставов жителя Ульяновска приговорили к 3,5 года колонии

УЛЬЯНОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Ульяновска к 3,5 года колонии общего режима за наезд на автомобиле на судебных приставов и за то, что натравил на них свою немецкую овчарку. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти"), ст. 177 УК РФ ("Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности"). Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 7 июня 2018 года судебные приставы в соответствии с решением суда описывали принадлежащий жителю автомобиль Toyota Hilux возле одного из домов по улице Рябикова в Ульяновске. Должник натравил на них свою немецкую овчарку, после чего сел в автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия. При этом он наехал на машине на троих судебных приставов.

Отмечается, что осужденный злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности на сумму более 3 млн рублей. Чтобы избежать описания имущества приставами, в январе 2017 года он передал дом, земельный участок и гараж в залог своей знакомой.