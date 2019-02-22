ФСБ пресекла деятельность группировки из граждан РФ и Украины, производивших наркотики

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. ФСБ России пресекла деятельность международной группировки из граждан России и Украины, которые занимались производством наркотиков, компоненты для них поставлялись с Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Тверской области пресечена деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ. Задержаны с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых три гражданина России и три гражданина Украины", - сообщили в ФСБ.

Также прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 млн рублей, из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 кг, а также, по предварительным оценкам, около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 млн рублей. "Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.