На востоке Москвы столкнулись автобус и маршрутка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Автобус и маршрутка столкнулись на улице Красный Казанец на востоке Москвы, в результате пострадали шесть человек.

"На улице Красный Казанец произошло столкновение рейсового автобуса и маршрутки", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По данным управления, два человека получили травмы.

В свою очередь источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что в результате аварии пострадали шесть человек. "Пять пострадавших госпитализированы, один отпущен после осмотра", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.