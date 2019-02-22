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На востоке Москвы столкнулись автобус и маршрутка

Пострадали шесть человек

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Автобус и маршрутка столкнулись на улице Красный Казанец на востоке Москвы, в результате пострадали шесть человек.

"На улице Красный Казанец произошло столкновение рейсового автобуса и маршрутки", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По данным управления, два человека получили травмы.

В свою очередь источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что в результате аварии пострадали шесть человек. "Пять пострадавших госпитализированы, один отпущен после осмотра", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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