Экспертиза признала Пола Уилана вменяемым

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже против РФ гражданин США Пол Уилан по итогам психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Моему подзащитному была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым", - сказал адвокат.

Защитник также сообщил, что следствие по делу продлено до 28 мая. Лефортовский суд Москвы 22 февраля рассмотрит вопрос о продлении Уилану ареста до этой же даты.

48-летний Пол Уилан числится руководителем службы безопасности в компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.