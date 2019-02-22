Кировский омбудсмен сообщил, что оставленная матерью девочка умерла от голода и жажды

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Мать трехлетней девочки, тело которой накануне было обнаружено в одной из квартир в Кирове, могла оставить ребенка дома одну без еды и воды практически на неделю, тело девочки нашла бабушка. Об этом в пятницу сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

Ранее следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения 20 февраля тела трехлетнего ребенка в квартире в Кирове, видимых телесных повреждений на теле ребенка специалисты не нашли.

"По имеющимся данным, ребенок был оставлен [дома один] практически на неделю, 13 февраля мать ушла, перекрыв в доме воду и закрыв квартиру, 20 февраля ребенка нашла в квартире бабушка. То есть не мать вернулась, а бабушка пришла поздравить внучку с днем рождения, девочке исполнилось три года. В это время мать находилась у подруги. Это страшная смерть, девочка умирала медленно, речь идет об обезвоживании, у нее не было ни воды, ни еды", - рассказал Шабардин.

По его словам, семья ранее на учете не состояла. "Однако появляются вопросы по состоянию матери, и не было ли это сделано преднамеренно", - уточнил омбудсмен. Он отметил, что всю неделю ребенком никто не интересовался. Кроме того, ребенок давно не был на осмотре у врачей, садик девочка также не посещала, так как ей еще не было трех лет.