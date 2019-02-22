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Летевший в Сочи самолет экстренно сел в Волгограде

Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие двух пассажиров

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет, вылетевший в пятницу утром из Екатеринбурга в Сочи, совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия двух пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Волгограда.

"Сегодня самолет, направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, совершил посадку по причине плохого самочувствия двух пассажиров. Ранним утром самолет улетел", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту не уточнили, госпитализировали ли пассажиров, которым стало плохо.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, на машине скорой помощи двое пассажиров были доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное.

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РоссияКраснодарский крайВолгоградская область
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