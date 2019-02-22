Посольство России в Австрии зафиксировало хакерскую атаку на свои компьютеры

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Австрии зафиксировало манипуляции со своими информационными сетями из-за рубежа, сообщили в пятницу ТАСС в диппредставительстве.

Как пояснили дипломаты, с начала 2019 года они стали отмечать систематическую неявку лиц, записывавшихся через систему электронной очереди на прием в консульский отдел посольства, при этом количество самих заявок по ряду направлений консульской работы возросло в разы. Стали поступать жалобы граждан на то, что запись на прием стала возможной зачастую лишь на месяцы вперед. "Нагрузка на консульский отдел всегда высокая, но процент неявки обычно незначителен. С начала же 2019 года в отдельные дни на прием не пришел ни один записавшийся человек", - отметили в диппредставительстве.

Специальные технические службы по просьбе дипломатов провели проверку ситуации на предмет возможной манипуляции информационных сетей извне, в результате чего было обнаружено более 300 заявок, оформленных в автоматизированном режиме с IP-адресов из Ирака, Таиланда, Индонезии и ряда других стран. "Было принято решение удалить эти заявки и блокировать их источники. На сегодняшний день процент неявки заявителей вернулся к обычным показателям", - указали дипломаты.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский отметил, что "очевидно, речь идет о злонамеренных действиях, нацеленных на фактический саботаж работы консульского отдела посольства". "Исключать повторных атак нельзя, будем внимательно отслеживать ситуацию в интересах наших посетителей", - указал он.