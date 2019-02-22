Источник: за последние сутки в Москве "заминировали" более 700 банков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 700 отделений банков было "заминировано" в Москве неизвестными за минувшие сутки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных службах.

"В минувшие сутки в Москве неизвестные прислали анонимные сообщения о заложенных бомбах во множество отделений банков. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Всего было заминировано 707 отделений известных банковских организаций", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, также злоумышленники сообщили об угрозах взрыва в 14 школах, двух госучреждениях и семи коммерческих объектах. Для проверки данной информации привлекались более 1 тыс. сотрудников полиции и 274 машины. Всего из-за сообщений о взрывах было эвакуировано 4435 человек. Взрывных устройств не было найдено ни по одному адресу.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.