Около 20 торговых центров в Москве и Подмосковье проверяют из-за угроз взрывов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов поступили по адресам около 20 различных магазинов и торговых центров в Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сообщения о минировании поступили в два ТЦ "Лента" в Реутове, а также в другие торговые, центры, расположенные в Балашихе и Орехово-Зуеве. Кроме того, заминированы несколько ТЦ в Москве, один из которых находится на Дмитровском шоссе", - отметил собеседник агентства. По его словам, в некоторых организациях объявлена эвакуация, на место прибыли представители экстренных служб.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.