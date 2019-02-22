Источник: у руководства ГКБ №52 проходят обыски по делу о незаконном обналичивании денег

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски и выемку документов в кабинетах руководства городской клинической больницы № 52 в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 30 млн рублей ежемесячно через подставные организации. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В настоящее время проводятся обыски и выемка документации в больнице №52. В рамках оперативной проверки выявлены ежемесячные откаты от поставщиков лекарств в размере около 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что уголовное дело "связано с незаконным обналичиванием денег", которое осуществляло руководство больницы через подставные организации.

Фигурантами данного уголовного дела являются главный врач Мария Лысенко, заместитель главврача по экономическим вопросам Мария Симакова, заместитель главврача по медицинской части Владимир Сморчок, а также его отец, который возглавляет больничную столовую. "Владимир Сморчок является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости - нескольких квартир на 2-й Тверской-Ямской улице, загородных домов общей стоимостью более $10 млн", - уточнил источник.

По его словам, у оперативников имеется весь список представителей фирм, которые поставляли лекарства и расходные материалы (бинты, вата) и давали откаты руководству больницы. "В ближайшее время с их участием будут проведены следственные действия и оперативные мероприятия", - отметил собеседник агентства.