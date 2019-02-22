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Замглавы антикоррупционного главка МВД по Северной Осетии задержан по подозрению во взятке

По данным источника в правоохранительных органах, спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Силовики задержали заместителя главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время по подозрению в получении взятки задержан заместитель руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия - Алания", - сказал он, не уточнив сумму взятки.

Спецоперацию по задержанию высокопоставленного сотрудника полиции провели накануне вечером, его задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас ТАСС не располагает официальным комментарием МВД.

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