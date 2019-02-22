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Врач из-за бытового конфликта с коллегой устроил стрельбу в больнице Евпатории

По данным источника в экстренных службах региона, злоумышленник стрелял из травматического оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Врач городской больницы Евпатории открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта со своим коллегой. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах Крыма.

"Один из врачей во время конфликта со своим коллегой открыл стрельбу из травматического оружия", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по Крыму ТАСС подтвердили, что в больнице между двумя врачами возник конфликт на бытовой почве, из-за чего полиция проводит проверку.

"Действительно, в органы внутренних дел поступила информация, что между двумя врачами в евпаторийской больнице имел место бытовой конфликт. Сейчас по данному факту проводят проверку, по завершении которой будет приниматься решение в рамках действующего законодательства. В том числе устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", - сказали в пресс-службе.

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