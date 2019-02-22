В Москве на станции "Текстильщики" безбилетник ранил ножом сотрудника метро

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские ведут поиск неизвестного, который ранил сотрудника метро на станции "Текстильщики", после чего скрылся с места происшествия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, мужчина пытался пройти в метро без билета.

"На станции метро "Текстильщики" сотрудники, занимающиеся проверкой билетного режима, остановили мужчину, который прошел без билета. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес ранения сотруднику метро, после чего скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестный ранил сотрудника метро ножом. Сотрудник получил нетяжелые ранения, ведется поиск подозреваемого.