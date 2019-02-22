Арест Пола Уилана продлили до 28 мая

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил до 28 мая срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

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"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая", - огласил постановление судья по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме.

Судья зачитал только резолютивную часть постановления, не указывая его мотивы.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил ТАСС, что будет обжаловать принятое решение.