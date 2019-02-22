{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание в Москве американца по подозрению в шпионаже
Обновлено 

Арест Пола Уилана продлили до 28 мая

Адвокат обвиняемого в шпионаже гражданина США заявил, что будет обжаловать принятое решение

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил до 28 мая срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая", - огласил постановление судья по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме.

Судья зачитал только резолютивную часть постановления, не указывая его мотивы.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил ТАСС, что будет обжаловать принятое решение.

Теги
СШАРоссияЗадержание в Москве американца по подозрению в шпионаже
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Татарстане
Мальчиков пыталась спасти бабушка, но потеряла сознание
Читать полностью