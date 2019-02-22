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Легковушка столкнулась с военным тягачом в Крыму

Водитель легкового автомобиля погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с военным тягачом в Крыму, водитель легковушки погиб. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в командовании Симферопольского военного гарнизона.

"Комиссия командования воинской части Южного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военного автомобиля "КамАЗ". По предварительным данным, аварию на автодороге Симферополь - Керчь спровоцировал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу движения и допустивший столкновение с военным грузовиком", - рассказали в гарнизоне.

Уточняется, что комиссия выясняет все обстоятельства ДТП.

Источник в правоохранительных органах полуострова сообщил ТАСС, что столкновение автомобилей произошло в Белогорском районе Республики Крым. Он подтвердил, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

Он добавил, что водитель военной машины получил легкие травмы. 

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