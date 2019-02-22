Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Частный жилой дом загорелся в Кукморском районе Татарстана, погибли двое малолетних детей. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Главного управления МЧС по республике.

"В пятницу, в 10:11 мск, поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Новый Сардек Кукморского района. На пожаре погибли два мальчика в возрасте 3 и 6 лет", - отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, дети оставались с бабушкой, которая вышла во двор. Увидев дым, пожилая женщина попыталась войти в дом, где были дети. Она надышалась дымом и потеряла сознание. Ее спасли соседи, но они тоже не смогли пробраться в горевшее здание.