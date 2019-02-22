В Воронеже арестовали экс-таможенника по подозрению в получении взятки

ВОРОНЕЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Экс-уполномоченный специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Воронежской таможни отправлен судом под домашний арест по уголовному делу о получении взятки на сумму более 800 тыс. рублей, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления СК РФ Лариса Марковец.

"Бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам СОБР Воронежской таможни взят под домашний арест по решению суда. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказала Марковец.

По ее словам, мужчину задержали в среду, уголовное дело возбудили днем ранее.

По версии следствия, с февраля по март 2018 года таможенник взял от поставщика польских яблок более 800 тыс. рублей за то, что он не будет препятствовать провозу груза из Белоруссии в Россию.