Полиция установила личность мужчины, сообщившего о "минировании" поликлиники Димитровграда

УЛЬЯНОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Ульяновской области усчтановили личность мужчины, сообщившего об угрозе взрыва в одной из поликлиник Димитровграда. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Управления МВД России по региону.

После звонка злоумышленника экстренные службы в пятницу эвакуировали посетителей и медицинский персонал поликлиники Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ).

"22 февраля в полицию поступило сообщение из Единой диспетчерской службы о якобы существующей угрозе взрыва поликлиники ДААЗ города Димитровграда, расположенной по проспекту Автостроителей. На место происшествия прибыли экстренные службы, проводилась эвакуация медицинского персонала и посетителей. В ходе обследования здания поликлиники и прилегающей территории предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Звонившим оказался житель Димитровграда 1961 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве следователями межмуниципального отдела МВД России "Димитровградский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, из поликлиники было эвакуировано порядка 200 человек. Сейчас учреждение возобновило свою работу.