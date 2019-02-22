Суд арестовал москвичку, оставившую сына в лесу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал до 18 апреля Надежду Куликову - женщину, оставившую своего ребенка на ночь в заповеднике "Лосиный остров". Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Куликовой меру пресечения в виде ареста до 18 апреля", - сказала судья Анна Чайковская.

В отношении Куликовой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ей предъявлено обвинение.

Позиции сторон

Следователь попросила арестовать обвиняемую на два месяца. "Причастность Куликовой подтверждается доказательствами, изложенными в деле. Она может оказывать воздействие на потерпевшего и свидетеля, а именно на своего сына, если останется на свободе. Прошу заключить Куликову под стражу до 18 апреля", - сказала следователь.

Прокурор попросил удовлетворить ходатайство следователя.

Сама обвиняемая согласилась с ходатайством следственных органов. "Я не возражаю, если нужно им еще время, пускай арестовывают и разбираются", - сказала обвиняемая.

Адвокат в свою очередь заявила, что Куликова "находится в шоковом состоянии" и не отдает себе отчет в том, что говорит. "Я против того, чтобы мою клиентку арестовывали. Это мать, и она не могла сделать своему ребенку плохо", - сказала адвокат.

Защита будет обжаловать судебное решение об аресте.

Что произошло

18 февраля в 05:35 утра женщина 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее шестилетнего сына. По словам матери, в воскресенье она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. Как отметила ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива.

В понедельник ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный скотчем мешок, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.