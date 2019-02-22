Два генерала Внутренних войск МВД РФ осуждены за взятки и мошенничество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД РФ генерал- лейтенанта запаса Леонида Кривоноса, экс-начальника штаба того же командования генерал-майора Андрея Головацкого и капитана запаса Минобороны РФ Вадима Зуева, приговорив их за взятки к длительным срокам заключения. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель прокуратуры Южного военного округа Натиф Гаджиметов.

"Суд признал убедительными доводы гособвинения в том, что Кривонос, Головацкий и Зуев в составе организованной преступной группировки получали от военнослужащих и граждан денежные средства для оказания помощи в решении различных кадровых вопросов", - сказал Гаджиметов.

Приговором суда все трое признаны виновными в получении взяток в составе ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. Кривонос осужден на 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Головацкий - на 8 лет и 6 месяцев, Зуев на - на 7 лет и 6 месяцев.

В частности, за деньги они оформляли продление контрактов на военную службу, переводы на новые места службы, поступления на военную службу в обход установленного порядка. Они были уличены в четырех эпизодах получения взяток в крупном размере на суммы до 250 тыс. рублей каждая.

Также суд оштрафовал Кривоноса и Головацкого на 500 и 430 тыс. рублей соответственно. В ходе судебного процесса все трое свою вину не признали.