Прокуратура начала проверку после обращения саратовского предпринимателя к Юрию Чайке

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Саратовская прокуратура начала проверку по обращению местного предпринимателя Павла Кузуба к генпрокурору Юрию Чайке в связи с давлением на него со стороны правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Саратовской области организовала проверку по открытому обращению жителя города Саратова Павла Кузуба к генеральному прокурору РФ. В своем видеообращении заявитель просит принять меры к надлежащему рассмотрению его обращений в правоохранительные органы и прекращению оказания на него как предпринимателя давления", - сообщили в надзорном ведомстве.

Для уточнения доводов заявитель приглашен в областную прокуратуру.

Бизнесмен выложил в YouTube обращение к Чайке. Он сообщает, что является потерпевшим по двум уголовным делам о мошенничестве, но его заявления не расследуются должным образом. По его словам, он неоднократно обращался с жалобами на бездействие полицейских к начальнику саратовского главка МВД, руководителю областного следственного управления СК и прокурору региона, но ситуация никак не поменялась.

Кроме того, в декабре 2018 года предприниматель вышел на одиночный пикет к Генеральной прокуратуре РФ с требованием рассмотреть работу прокурора Саратовской области и его подчиненных. По словам Кузуба, после этого ему стали поступать угрозы от сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. Затем налоговые органы начали в отношении него проверку.

Поручение президента

Выступая в четверг с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин призвал отказаться от любых барьеров, ограничивающих деятельность отечественных предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков.

В частности, он подверг критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям. Путин подчеркнул, что при расследовании этой категории дел "нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", так как зачастую это происходит без веских оснований. Например, из-за нехватки времени для прохождения необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.

В качестве примера Путин привел ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывают на допрос из-за того, что следователь был в отпуске. Загрузка сотрудников правоохранительных органов огромная, но при этом подобных ситуаций не должно быть, подчеркнул Путин и предложил Верховному суду и Генеральной прокуратуре "проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения".