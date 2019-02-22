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В Челябинской области ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду

Девочка чуть не задохнулась, зацепившись одеждой за турник

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. Девочка на прогулке в детском саду зацепилась одеждой за турник и потеряла сознание от нехватки воздуха. Врачи назвали ее состояние удовлетворительным, госпитализация не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее в уральских СМИ было размещено видео, как на прогулке в одном из детских садов города Златоуста девочка, зацепившись одеждой за турник, потеряла сознание. Сотрудники детского сада заметили ее лишь спустя некоторое время. В материалах говорится, что у ребенка началась асфиксия.

"Сегодня ребенка обследовали узкие специалисты, состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального следственного управления уточнили журналистам, что проводится проверка. "В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения. По предварительной информации, ребенку оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства.

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