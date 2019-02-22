Источник: в ГКБ № 52 в Москве завершились обыски

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили обыски и выемку документации у руководства городской клинической больницы № 52 в Москве в рамках дела о незаконном ежемесячном обналичивании 30 млн рублей через подставные организации, которое происходило в течение трех лет. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Следственные действия в медицинском учреждении завершены. Руководству и работникам больницы вручены повестки на допросы на следующую неделю", - сказал собеседник агентства, добавив, что процессуальный статус их пока не определен.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании, которое осуществляло руководство больницы через подставные организации. В рамках оперативной проверки выявлены ежемесячные откаты от поставщиков лекарств в размере около 30 млн рублей.

Фигурантами данного уголовного дела являются главный врач Марьяна Лысенко, заместитель главврача по экономическим вопросам Мария Симакова, заместитель главврача по медицинской части Владимир Сморщак, а также его отец, который возглавляет больничную столовую. По данным следствия, Владимир Сморщак является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости - нескольких квартир на 2-й Тверской-Ямской улице, загородных домов общей стоимостью более $10 млн.

По словам источника в правоохранительных органах, у оперативников имеется весь список представителей фирм, которые поставляли лекарства и расходные материалы (бинты, вату) и давали откаты руководству больницы. В ближайшее время с их участием будут проведены следственные действия и оперативные мероприятия.