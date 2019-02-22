В Псковской области возбудили дело против начальника инспекции труда за премию самому себе

ПСКОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя Государственной инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Псковской области. По версии правоохранительных органов, он незаконно выписал себе в качестве премии почти 43 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Псковской области, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Установлено, что руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Псковской области в нарушение установленного порядка премирования ... подписал приказ о поощрении работников ..., которым установил премию, в том числе себе, в размере 42857 рублей. Таким образом [он] незаконно самостоятельно назначил и осуществил себе выплату денежного вознаграждения <...> В отношении руководителя инспекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.