Три человека погибли и трое пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Туле

ТУЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли и трое пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Туле на улице Калинина вечером в пятницу. Все пострадавшие госпитализированы, детей среди них нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Тульской области.

"Информация о пожаре поступила около 21:08 мск. По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. В результате погибли три человека, еще трое пострадали, они госпитализированы, детей среди них нет. Информация об их состоянии уточняется", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, пожар потушен.

"Причины возгорания еще не установлены. На месте работают дознаватели", - отметили в пресс-службе.

Для ликвидации возгорания были привлечены пять пожарных расчетов и две автолестницы.