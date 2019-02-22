В США россиянин Лисов признал вину в сговоре с целью совершения кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Российский программист Станислав Лисов, экстрадированный в 2018 году в США из Испании, признал в Нью-Йорке свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки. Об этом сообщил в пятницу ТАСС адвокат россиянина Аркадий Бух.

Как он пояснил, Лисов признал вину по одному из двух пунктов обвинения. "Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк", - констатировал Бух. Максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.

Адвокат отметил, что сторонам предстоят продолжительные консультации. Бух не исключил, что по их итогам Лисов будет приговорен к тому сроку тюремного заключения, который он уже отбыл, находясь под стражей в США и Испании, на данный момент это суммарно более двух лет. В этом случае россиянин он будет сразу же освобожден. "Это маловероятно, но возможно", - сказал защитник.

Бух отметил, что после отбытия наказания в США россиянин, вероятно, будет депортирован на родину. Ранее сообщалось, что Лисову, которого власти США обвинили в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк опубликовала заявление, в котором также отмечается, что Лисов признал себя виновным. На данный момент ожидается, что приговор ему будет оглашен 27 июня.

В документе подчеркивается, что с помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов. Как следует из заявления, Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса. Россиянин был арестован в январе 2017 года в Испании и экстрадирован в США в январе 2018 года.

В новость были внесены изменения (01:06 мск) — добавлены подробности