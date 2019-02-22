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AP: число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до 50

По данным агентства, еще около 50 человек пострадали

ТАСС, 23 февраля. Не менее 50 человек погибли в результате отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии. Как сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции, еще около 50 человек пострадали.

Ранее агентство Reuters информировало о 17 погибших и 40 госпитализированных.

По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

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