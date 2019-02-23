Один вагон сошел с рельсов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Один вагон грузового поезда в ночь с пятницы на субботу сошел с рельсов на перегоне Хризолитовый - Арамиль в Свердловской области. Погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В субботу в 03:28 (01:28 мск) от диспетчера Свердловской железной дороги поступило сообщение о сходе одного вагона грузового поезда с углем на перегоне Хризолитовый - Арамиль. Погибших и пострадавших нет. Железнодорожное полотно не повреждено", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, из-за происшествия имеются незначительные задержки в движении пригородных поездов. "В ликвидации последствий аварии задействован аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов Свердловской железной дороги. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе СвЖД пояснили, что возможны задержки поезда Челябинск - Санкт-Петербург, а также пригородных поездов Каменск-Уральский - Екатеринбург. "Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд станции Каменск-Уральский. В настоящее время сотрудники железной дороги предпринимают необходимые меры для скорейшего устранения последствий схода", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) восстановили реверсивное движение по четному пути после схода вагона на перегоне Хризолитовый - Арамиль двухпутного участка Каменск- Уральский - Арамиль.

"На 09:00 (07:00) на перегоне Хризолитовый-Арамиль специалисты СвЖД восстановили реверсивное движение по четному пути. Проводится замена 200 метров железнодорожного полотна нечетного пути", - сказали в пресс-службе.