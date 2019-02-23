Восемь лесных пожаров ликвидированы в Приморье

ТАСС, 23 февраля. Сотрудники Приморской авиабазы и краевого лесничества за прошедшие сутки ликвидировали восемь лесных пожаров, которые продолжают возникать из-за аномально теплой зимы в Приморье. Об этом сообщает в субботу пресс-служба администрации края.

"По одному возгоранию в лесах потушены в Ханкайском, Надеждинском, Пожарском, Шкотовском, Кавалеровском районах, два - в Уссурийском городском округе, одно - в Дальнегорском городском округе", - говорится в сообщении. По данным властей, еще один пожар в Тернейском районе на территории Сихотэ-Алинского заповедника остается в статусе локализованного. В его ликвидации задействованы более 60 человек, 12 единиц техники.

По данным Рослесхоза, на территории Приморского края действует 225 тепловых аномалий. С начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрированы 83 лесных пожара. Особый противопожарный режим объявлен в восьми муниципалитетах.