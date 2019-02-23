{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На складе в Петропавловске-Камчатском произошел пожар

В ликвидации возгорания задействованы 42 человека

ТАСС, 23 февраля. Камчатские пожарные ведут работы по ликвидации пожара на складе в Петропавловске-Камчатском. Площадь возгорания превышает 300 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС.

"Камчатские пожарные локализовали пожар, который произошел на складе, расположенном на улице Чубарова в Петропавловске-Камчатском. Площадь возгорания составила 320 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила на пульт пожарно-спасательной службы днем 23 февраля. Всего в тушении задействованы 42 человека на 11 единицах техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Теги
РоссияКамчатский край
Бывшего полпреда президента РФ на Сахалине Гулия депортировали из Кишинева в Москву
Как отметил адвокат Дагир Хасавов, экс-чиновника "вернули в Россию по надуманной причине"
Читать полностью