В Москве загорелась консерватория имени Чайковского

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, здание находилось на реконструкции. "В горящем здании расположен факультет симфонического и хорового дирижирования, оно было на реконструкции", - сказал собеседник агентства, добавив, что в устранении огня задействованы значительные силы. "На пожар следуют в общей сложности 30 пожарных расчетов, создан штаб пожаротушения", - отметил собеседник агентства.

Горящее здание в 2016 году признано памятником культуры федерального значения. Пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных). Сведения о пострадавших и площади возгорания уточняются.