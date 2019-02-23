Пожар в Московской консерватории ликвидирован

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщили ТАСС в штабе пожаротушения.

"Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен, его площадь составила 30 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Основное здание консерватории от пожара не пострадало.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Москве сообщили ТАСС, что возгорание произошло в пристройке на третьем этаже четырехэтажного административного здания в Среднем Кисловском переулке. Здание находится на реконструкции. К моменту прибытия первых пожарных подразделений на третьем этаже было открытое горение, шел густой черный дым. "Предварительная причина пожара - нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, движение для проезда автотранспорта закрыто из-за скопления пожарной техники. Она только начинает разъезжаться, большая ее часть остается на месте.

В этом здании консерватории расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. Оно было построено в 1890-е годы, и ранее в нем находилось синодальное училище церковного пения. С 2016 года здание относится к памятникам культуры федерального значения.