Пожарным понадобилось 50 минут для полной ликвидации возгорания в консерватории в Москве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пожарные за несколько минут взяли под контроль ситуацию с пожаром, возникшим в одном из корпусов Московской консерватории им. Чайковского в Среднем Кисловском переулке и не допустили распространения огня на основное здание. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС по Москве Сергей Смыгалин.

По его словам, сигнал о пожаре поступил в 09:54 мск, с учетом характеристики здания пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности.

"Через несколько минут взяли под контроль обстановку. В течение 50 минут пожар был ликвидирован", - сказал он. Смыгалин уточнил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений строители, которые вели ремонтные работы в корпусе, покинули помещения самостоятельно. Пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве, площадь пожара составила 30 кв. м. Основное здание консерватории от пожара не пострадало.

Возгорание произошло в четырехэтажном здании, находящемся на реконструкции, в Среднем Кисловском переулке. К моменту прибытия первых пожарных подразделений на третьем этаже было открытое горение, шел густой черный дым. "Предварительная причина пожара - нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В этом здании консерватории расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. Оно было построено в 1890-е годы и ранее в нем находилось синодальное училище церковного пения. С 2016 года здание относится к памятникам культуры федерального значения.