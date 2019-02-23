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Два человека пострадали при пожаре на мебельном комбинате в Тверской области

Площадь возгорания составила 200 кв. м

ТАСС, 23 февраля. Два человека получили ожоги разной степени тяжести в результате пожара на мебельно-деревообрабатывающем комбинате в городе Вышний Волочек Тверской области. Об этом ТАСС в субботу рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области Наталья Козырева.

"Сегодня около 10 часов утра в городе Вышний Волочек на улице Лесозаводской в здании мебельно-деревообрабатывающего комбината произошел пожар на площади 200 кв. м. В 11:11 открытый огонь был ликвидирован, сейчас ведется проливка помещений. В результате случившегося пострадали два рабочих предприятия", - сказала Казырева. По ее словам, у пострадавших диагностированы ожоги 10% и 40% кожи, оба доставлены в больницу.

Как уточнили в МЧС, предварительной причиной пожара называется нарушение технологического процесса.

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